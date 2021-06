Demut und Würde, diese beiden Worte waren am Samstag immer wieder bei der Eröffnung der Ausstellung „Die Vergessenen – Eine Stadt schaut hin“ zu hören. Die Ausstellung in Diez und Limburg rückt bis zum 3. Juli die Menschen in den Blickpunkt der Öffentlichkeit, über die zwar immer wieder berichtet, geredet und geurteilt wird, die dann aber in der schnelllebigen Zeit immer wieder ebenso schnell vergessen werden.