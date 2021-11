Seit fast 20 Jahren sind die Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags an den Tagen um den 9. November in den weiterführenden Schulen von Rheinland-Pfalz unterwegs. Bei den sogenannten Schulbesuchstagen stellen sich die Berufspolitiker der Kritik und den Fragen der jungen Generation. Auch die Schüler der Nicolaus-August-Otto-Schule in Diez durften zu diesem Anlass drei Berufspolitiker bei sich begrüßen.