Alles andere als begeistert zeigt sich Axel Wagner vom Diezer Bauhof über das, was Vierbeiner in der Grafenstadt angerichtet haben. „Hunde werden von ihren Besitzern an Bäume gehetzt, wo sie sich an den Ästen festbeißen. Die Schäden an den Bäumen sind so gravierend, dass sie ausgetauscht werden müssen“, beklagt er.