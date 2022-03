Dass die Band Hanne Kah seit Bestehen ihrer musikalischen Karriere immer wieder für Überraschungen sorgt, ist nicht neu. So ist sie eine der wenigen Bands, deren Mitglieder den Mut haben, auf eigene Faust Tourneen in Kanada und Australien zu organisieren, die am Ende nicht nur erfolgreich waren, sondern auch den Beweis dafür erbringen, wie international deutsche Bands klingen können.