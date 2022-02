Ein verjüngter Vorstand, ein wenig ereignisreiches 2021, aber ein vollbepacktes 2022 waren das Ergebnis der digitalen Generalversammlung der Diezer Paddlergilde am vergangenen Freitagabend. In seinem Rückblick hob der 1. Vorsitzende Adolf Wuth ganz besonders die WM-Qualifikation im Wildwasserrennsport hervor, die im vergangenen Jahr auf Anfrage des Deutschen Kanuverbands (DKV) in Diez stattfand.