Überall auf der Welt demonstrieren die Menschen gegen den Krieg in der Ukraine und für Frieden, so auch in der Grafenstadt. Zur musikalischen Friedensdemo am vergangenen Freitag hatten die evangelische Jakobusgemeinde Diez-Freiendiez, die evangelische Stiftskirchengemeinde Diez, die evangelische Kirchengemeinde St. Peter zu Diez und die Pfarrei St. Christophorus Diezer Land aufgerufen.