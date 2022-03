„Wir sind laut“, so das Motto einer Trommelaktion gegen Rassismus und Ausgrenzung in der Region, die am Samstag in der Diezer Altstadt zu erleben war. Der BMI (Beirat für Migration und Integration) machte auf ungewöhnliche Art und Weise auf sich aufmerksam und setzt sich für die Belange der Bürger verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen ein.