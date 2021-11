Es stimmte wirklich alles. Die Thematik „Der Kirschgarten“ von Anton Tschechow mahnte stark an Veränderungen im Leben, die sich bis in die Gegenwart fortsetzen. Die Schauspieler waren überzeugend, ihre Mimik und Gestik perfekt. Der Rückblick auf das von Leibeigenschaft geprägte Russland erinnerte besonders mit der kostbaren Kleidung der damaligen besseren Gesellschaft an eine einst bedeutende Ära. Das bewusst karge Bühnenambiente betonte die schauspielerischen Leistungen der grandiosen Akteure.