Diez

Für die Klienten der Lebenshilfe-Wohnhäuser in Diez und in der Limburger Annastraße gab es in den vergangenen Tagen eine schöne Überraschung. Zwei Vollblut-Clowns kreuzten in den Gärten der Wohnhäuser auf. Mit im Gepäck: Ein großer blauer Koffer voller lustiger Utensilien.