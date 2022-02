Ortstermin mit Drehleiter: Seitdem es in der Diezer Altstadt nachts im Oktober gebrannt hat, sind die Bäume am Alten Markt in den Blickpunkt von Feuerwehr und Ordnungsamt geraten. Nach einer Ortsbegehung vor einigen Wochen hatten sich beide für die Entfernung eines der Bäume ausgesprochen. Gemeint ist dabei der Baum, der samt steinerner Einfassung an der Ecke Emmerichstraße gegenüber vom Naturkostladen steht.