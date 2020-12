Diez

Für den Bahnhof in Diez scheint der Zug längst abgefahren. Seit fast 20 Jahren steht das Gebäude leer, gehörte in dieser Zeit unterschiedlichen Eigentümern und ist im Grunde dem Verfall preisgegeben. Schon vor der Jahrtausendwende sorgte man sich um die Zukunft des Diezer Bahnhofs. Er befand sich in einem solch desolaten Zustand, dass nicht nur den Diezer Bürgern, sondern auch vielen Gästen die Haare zu Berge standen, wenn sie diese unattraktive „Eingangstür“ der Stadt zu Gesicht bekamen.