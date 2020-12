Diez

Im Januar war die Welt noch vergleichsweise in Ordnung, Corona nur eine Randnotiz in der Weltpresse. So liefen die schriftlichen Abiturprüfungen am Sophie-Hedwig-Gymnasium wie an den anderen rheinland-pfälzischen Schulen ungestört, und die Abiturienten zeigten in ihren drei Leistungsfächern ihr Können.