Weithin über die Altstadt verkündet eine Glocke, was die Stunde geschlagen hat. Dass zum Dom hoch oben über der Lahn eine Uhr gehört, ist eine Selbstverständlichkeit. Ihr goldenes Ziffernblatt ist am Südwestturm zu sehen. Hauptsächlich ältere Anwohner brauchen die Gongschläge, die ihnen im Takt den Rhythmus vorgeben und das vertraute Gefühl vermitteln, hier zu Hause zu sein. Anderen, meist Zugezogenen, kratzen solche Geräusche schon mal am Nerv, vor allem nachts.