Holzheim

Hamburg hat das Miniatur-Wunderland. Doch wer eine schöne Modelleisenbahnanlage sehen mochte, musste nicht in die Ferne reisen. Der MEC Limburg-Hadamar hat eine Ausstellung unter erschwerten Bedingungen organisiert. Vieles war diesmal anders. Drängelten sich in den vergangenen Jahren die Besucher im Klubheim des Modelleisenbahnclubs (MEC) in Holzheim vor den aufgebauten Anlagen, war der Andrang am Sonntag deutlich überschaubarer.