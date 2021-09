Albert Rodday zählt zu den fast vergessenen Malern der Grafenstadt Diez. Lange Zeit war es still um den vielseitigen Diezer Bürger, der zahlreiche Gemälde seiner Familie hinterlassen hat. Bei intensiven Nachforschungen wurden Erinnerungen an ihn wachgerufen. Erinnerungen an einen Diezer Bürger, der vor 142 Jahren in Diez geboren wurde.