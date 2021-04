Die Familien Mehlhaus und Pötz: Ein Kapitel Limburger Wirtschaftsgeschichte

Die Handelsstadt Limburg verdankt ihre jahrhundertealte Bedeutung hauptsächlich vielen kleinen Fachgeschäften. Es waren und sind zumeist Familienbetriebe, die ihre Dienstleistungen bisweilen in mehreren Generationen anboten oder noch anbieten. Einer dieser Läden firmiert unter Mehlhaus oHG. Einen Inhaber dieses Namens gibt es aber schon lange nicht mehr. Auch lebt in der Domstadt kein Nachkomme. Der Limburger Jurist Dr. Klaus Wolf, der die Wirtschaftsgeschichte seiner Heimatstadt erforscht, hat die Familienhistorie aufgearbeitet und erinnert an einen außergewöhnlichen Limburger Kaufmann und Stadthistoriker.