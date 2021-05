Die Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: Inzidenz ist auf 82,0 gefallen

Der Inzidenzwert im Kreis Limburg-Weilburg, der zwischenzeitlich in Hessen auf Rekordniveau lag, ist endlich wieder unter 100 gefallen und lag am Donnerstag bei 82,0. Das teilt die Kreisverwaltung mit. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner.

Im Kreis Limburg-Weilburg waren demnach mit Stand Donnerstag, 20. Mai, 0 Uhr, 345 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. Sie verteilen sich auf Limburg (75), Bad Camberg (33), Weilmünster (31), Villmar (23), Hadamar (22), Hünfelden (21), Runkel (20), Dornburg (18), Mengerskirchen (18), Weilburg (17), Waldbrunn (17), Selters (13), Elz (10), Merenberg (7), Weinbach (6), Löhnberg (5), Beselich (4), Elbtal (3) und Brechen (2).

Insgesamt gab es bislang 9044 bestätigte Fälle (plus 16 zum Vortag) – insgesamt wurde bei 2026 Fällen eine Mutation nachgewiesen – 8423 Personen gelten inzwischen als genesen (plus 40 zum Vortag). Von den aktuell Infizierten sind 177 Personen von einer Mutation betroffen. 773 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne.

276 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben, zuletzt jeweils eine Person im Krankenhaus in Limburg sowie im Krankenhaus in Idstein. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 33 Corona-Infizierte, 22 Personen im Normalpflegebett und elf im Intensivbett.

Corona-Fälle gibt es derzeit in einem Pflegeheim in der Gemeinde Villmar, in der Kita Sonnenschein Laubuseschbach, der Kita St. Servatius Offheim, der Kita Bärenhöhle Obertiefenbach sowie in einer Gemeinschaftsunterkunft in Lindenholzhausen.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 43.026 Menschen die Erstimpfung erhalten, 16.211 die Zweitimpfung. Rund 700 Personen aus dem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Impfungen, die in Hausarztpraxen durchgeführt werden, fließen nicht in diese Statistik ein, da hier keine kreisscharfe Meldung durch die Kassenärztliche Vereinigung Hessen erfolgt.