Die Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: Infektionen stagnieren, Zahl der Geimpften steigt stetig

Insgesamt gab es bislang 9180 bestätigte Fälle (unverändert zum Vortag) – insgesamt wurde bei 2150 Fällen eine Mutation nachgewiesen – 8826 Personen gelten als inzwischen genesen (plus 9 zum Vortag). Von den aktuell Infizierten sind 47 Personen von einer Mutation betroffen. 458 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. 284 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 11 Corona-Infizierte, 1 Person im Normalpflegebett und 10 im Intensivbett. Um eine bestmögliche Versorgung der Corona-Patienten zu gewährleisten, kann es zu Verlegungen zwischen den Krankenhäusern kommen.

Die Inzidenz beträgt 12,2. Die Inzidenz beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner. Für die Berechnung der Inzidenz des Landkreises Limburg-Weilburg geht das Robert-Koch-Institut von der Bevölkerungszahl 171.912 aus. Positive Fälle gibt es derzeit in der Kita Niederbrechen, wo eine Quarantäne angeordnet wurde. Ferner gibt es positive Fälle in der Grundschule Niederzeuzheim, der Grundschule Laubuseschbach, der Erich-Kästner-Schule Limburg und der Spielmann-Schule Weilburg. Aufgrund der getroffenen Hygienemaßnahmen war in den Schulen in zwei Klassen eine Quarantäne notwendig.

Im Landkreis Limburg-Weilburg haben bislang 48.787 Menschen die Erstimpfung erhalten, 23.679 die Zweitimpfung. Rund 700 Personen aus unserem Landkreis wurden zudem im Impfzentrum in Wiesbaden geimpft. Nach Angaben des hessischen Ministeriums für Soziales und Integration wurden zudem 37.988 Impfungen in Hausarztpraxen durchgeführt, unterteilt in 31.224 Erstimpfungen und 6764 Zweitimpfungen.