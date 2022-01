Die Corona-Lage im Kreis Limburg-Weilburg: 683 Menschen sind infiziert

Sie verteilen sich auf Limburg (198), Selters (48), Hadamar (47), Hünfelden (41), Dornburg (39), Bad Camberg (35), Weilburg (35), Runkel (35), Weilmünster (30), Brechen (27), Elz (25), Mengerskirchen (24), Villmar (21), Elbtal (19), Waldbrunn (17), Weinbach (14), Merenberg (10), Löhnberg (10) und Beselich (8).

Die Inzidenz beträgt 293,7 und beschreibt die innerhalb von sieben Tagen neu aufgetretene Anzahl an Infektionen mit dem Coronavirus pro 100.000 Einwohner. Insgesamt gab es bislang 14.120 bestätigte Fälle (unverändert zum Vortag), 13.132 Personen sind inzwischen genesen (plus 24 zum Vortag).

1215 Menschen befinden sich im Kreis derzeit in Quarantäne. 305 Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus verstorben. In den Krankenhäusern im Kreis befinden sich aktuell sieben mit dem Coronavirus infizierte Personen im Normalpflegebett und zehn Personen im Intensivbett.