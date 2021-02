Der Wolf – ein Grund zur Sorge? Experten klären auf und geben Tipps

Was tun, wenn man im Wald einem Wolf begegnet? Diese Frage dürfte sich laut Professor Heribert Hofer, Direktor des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung (IZW) Berlin, eigentlich gar nicht stellen. „Denn die Wahrscheinlichkeit, dass der Wolf in unsere dicht besiedelte Kulturlandschaft zurückkehrt, wurde von der Forschung der letzten 30, 40 Jahren bei null gesehen.“ Diese sei daher komplett überrascht worden, stellte der Experte in der jüngsten Diskussionsrunde zum Thema Wolf des Rhein-Lahn-Forums fest. Dieses fand – anstatt wie gewohnt im Sitzungsaal des Kreishauses – in digitaler Form im Internet statt.