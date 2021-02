Rainer Jordans Werkstatt liegt etwas versteckt hinter seinem Haus in Dietkirchen. Kommt man herein, fühlt man sich vielleicht etwas an eine Schreinerwerkstatt erinnert. Allerdings hängen überall an Wänden und Decke Trompeten, Posaunen, Wald- und Tenorhörner sowie Tuben. Zusammengefasst nennt sie die Fachwelt „Blechblasinstrumente“.