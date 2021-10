So sieht also „heimo776“ aus: korpulent, kurze graue Haare, gebückter Gang. „heimu776“ soll in Selbsthilfeforen jahrelang das Vertrauen von psychisch labilen Frauen erschlichen haben, nur um sie dann zum Suizid zu drängen. Der Vorwurf: Eine Frau tötet sich, während ihr der angebliche Freund am Telefon Anweisungen gibt, lauscht – was ihn offenbar sexuell erregt.