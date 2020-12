Der große Brand von 1899 in Holzappel: Scheunen und Häuser wurden Raub des Feuers

Holzappel

„Mit warmer Anteilnahme gedenke ich der großen Angst und der schweren Verluste, welche die Gemeinde Holzappel durch den schrecklichen Brand erlitten hat. Habe den Schlossamtmann v. Estorff beauftragt, mit einigem Bettzeug und 1000 Mark die erste Hilfe zu leisten. Friedrich, Fürst zu Waldeck.“ Mit dieser hochfürstlichen Zusage, die am 27. Juli 1899 – vor nunmehr 121 Jahren – als Depesche in Holzappel eintraf, reagierte der damalige Besitzer des Schlosses und der Herrschaft Schaumburg auf ein Ereignis, das als „Der große Brand in der Hintergasse“ (heute: Esteraustraße) in die Ortsgeschichte einging. In der letzten Juliwoche des Jahres 1899, am helllichten Tag und vor den Augen der aufgescheuchten Dorfbewohner, wurden 15 Wohnhäuser, zehn Stallungen und fünf Scheunen innerhalb weniger Stunden ein Raub der Flammen.