Cramberg

Zwischen Geilnau und Laurenburg, am unteren Ende der als „Cramberger Bogen“ bekannten großen Lahnschleife, erhebt sich – steil aufragend wie die Loreley über dem Rhein – ein imposantes Felsmassiv aus dem engen Flusstal: der sagenumwobene „Gabelstein“. Doch was macht diesen Aussichtspunkt so besonders?