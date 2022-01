Während der Corona-Pandemie hat das Wandern in Deutschland einen kräftigen Boom erlebt. Immer mehr Menschen sind draußen unterwegs. Nicht zuletzt aufgrund von Expertenaussagen, die empfehlen, nicht auf Bewegung in der freien Natur zu verzichten. Wandern sei gesund, fördere die Abwehrkräfte und stärke die Psyche. Und so zieht es in diesen Tagen auch im Verbreitungsgebiet dieser Zeitung nach draußen.