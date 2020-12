Heidenrod-Laufenselden

Demo vor der Bornbachhalle in Laufenselden – trotz Regen und Corona demonstrierten am Mittwochabend zwischen 50 und 100 Teilnehmer gegen den Bau einer Holzkohlefabrik zwischen Huppert und Laufenselden. In der Halle fand die Sitzung des Bauausschusses statt: Sechs von sieben Ausschussmitglieder stimmten laut Bürgermeister Volker Diefenbach schließlich dem Antrag zu, der Gemeindevertretung zu empfehlen, das Bauleitplanverfahren zu eröffnen.