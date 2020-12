Limburg-Weilburg

Es ist 23 Uhr an einem Samstagabend, als Claudia Horst die E-Mail einer verzweifelten Mutter erreicht. Ihr an Kehlkopfkrebs erkrankter Mann ist gerade gestorben. Bevor er in eine Frankfurter Klinik geflogen wurde, musste der fünfjährige Sohn mit ansehen, wie der Vater nach einem Sturz im Badezimmer stark blutete, nachdem die beiden einen letzten gemeinsamen Tag verbracht hatten. „Wie soll ich meinem Sohn sagen, dass sein Vater nicht mehr lebt?“ Auf diese Frage hatte die Mutter keine Antwort. In ihrer Not schrieb sie der Therapeutin, die für die Krebsnothilfe Dehrn in Limburg tätig ist.