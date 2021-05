Fast auf den Monat genau endete vor zehn Jahren die letzte Grundausbildung von Wehrpflichtigen der Bundeswehr in der Diezer Freiherr-vom-Stein-Kaserne. Danach wurde die Wehrpflicht ausgesetzt und an ihre Stelle trat der freiwillige Militärdienst. Anlass einmal in die Zeit der letzten Rekruten der Wehrpflichtigen in Diez zurückzuschauen.