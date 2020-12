Limburg

Sechs weiße Blütenblätter, die sich auf rotem Hintergrund zu einer Blume zusammenfügen: Mit einem solchen Michelin-Stern ist im Landkreis Limburg-Weilburg nur ein Restaurant ausgezeichnet – das „360 Grad“ in Limburg. Mit dem Hinweisschild will der Guide Michelin signalisieren, dass das Haus mit einer „Küche voller Finesse“ einen „Stopp wert“ sei. Doch Corona-Zeiten sind auch schwere Zeiten für Spitzengastronomie, berichtet der Limburger Küchenchef Alexander Hohlwein. Nicht nur das Runterfahren des Betriebs ist ein Problem – einfach so wieder starten, geht auch nicht.