Dank der Spendenaktion einer Elterninitiative: Grundschule im Einrich erhält für jeden Klassenraum Luftreiniger

Sie haben es geschafft: Anfang März startete die Elterninitiative der Grundschule im Einrich in Katzenelnbogen eine ehrgeizige Spendenaktion und rief Sponsoren dazu auf, die Investition in 16 Luftreiniger für die 16 Klassenräume in der Grundschule im Einrich finanziell zu unterstützen. Ein Angebot lag bereits vor, dieses musste jedoch bis Ende März in Anspruch genommen und die Luftreiniger bestellt werden. Das Ziel war klar: In gut drei Wochen mussten 49.500 Euro beschafft werden, um die Geräte bestellen zu können.