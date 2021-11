Zu einem weiteren Schnuppertag waren in den Coworking-Space Interessenten gekommen, um die moderne und innovative Möglichkeit der Büroarbeit zu testen. Das Coworking-Space ermöglicht Freelancern, digitalen Nomaden, Start-ups, Unternehmen, Homeoffice-Mitarbeitern und Pendlern alle Freiheiten. Die Nutzer finden in der Obertalstraße 20 in Katzenelnbogen das perfekte Umfeld für Entfaltung, Innovation und Netzwerken.