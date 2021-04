Corona-Vorbeugung: So gefragt sind Schnelltests rund ums Fest

Seit dem 8. März kann auch in Rheinland-Pfalz jeder Einwohner ohne Symptome mindestens einmal pro Woche kostenlos einen Corona-Schnelltest machen lassen. Dafür wurden im Rhein-Lahn-Kreis innerhalb kürzester Zeit Schnellteststationen eingerichtet. Und weil sich gerade jetzt an den Feiertagen viele Menschen noch einmal testen lassen wollen, bevor sie sich mit der Familie treffen, haben wir die Gelegenheit genutzt, direkt bei den Teststellen und ihren Verantwortlichen nach einer ersten Zwischenbilanz zu fragen: Wie läuft also der Betrieb bisher? Wo besteht noch Entwicklungsbedarf? Und wie sind die Chancen, auch an den Feiertagen noch einen Schnelltest durchführen lassen zu können?