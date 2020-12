Coronavirus breitet sich weiter aus: 65 neue Fälle im Kreis Limburg-Weilburg

Archivierter Artikel vom 06.11.2020, 10:35 Uhr

Sie verteilen sich auf Limburg (87), Bad Camberg (52), Hadamar (38), Elz (34), Weilmünster (26), Weilburg (26), Hünfelden (26), Runkel (23), Selters (17), Dornburg (15), Waldbrunn (9), Mengerskirchen (9), Villmar (7), Weinbach (5), Löhnberg (5), Merenberg (5), Beselich (4), Brechen (2) und Elbtal (2).

Insgesamt gab es bislang 1084 bestätigte Fälle (plus 65 zum Vortag), 682 Personen sind inzwischen genesen (plus 22 zum Vortag). 2334 Menschen befinden sich im Landkreis derzeit in Quarantäne. Zehn Personen sind in Verbindung mit dem Coronavirus gestorben. In den Krankenhäusern des Landkreises befinden sich aktuell 26 Corona-Infizierte, 20 Personen im Normalpflegebett und sechs im Intensivbett. Die Inzidenz beträgt 141,6.

Da mehrere Mitglieder der Schulgemeinde in den vergangenen Tagen positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, ist die Schule im Emsbachtal in Niederbrechen in Absprache zwischen dem Gesundheitsamt des Landkreises Limburg-Weilburg und dem Staatlichen Schulamt bis einschließlich Freitag, 13. November, geschlossen worden. Die Planungen zur Testung der Schulgemeinde laufen.