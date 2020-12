Corona-Lage: „Es explodiert gerade“

Limburg-Weilburg

Aktuell stecken sich besorgniserregend viele Menschen in der Region mit dem Coronavirus an. Die Kliniken sind bereits extrem belastet, und nun steht Weihnachten vor der Tür. In dieser Situation appellieren die Ärztlichen Direktoren des Kreiskrankenhauses Weilburg, des Limburger St.-Vincenz-Krankenhauses und der Vitos-Klinik Weilmünster an die Bürger: Alle sollten sich strikt an die über die Feiertage geltenden Kontaktbeschränkungen halten, möglichst sogar nicht alles ausnutzen, was erlaubt ist. Die Inzidenz ist am Montag auf 328,4 gestiegen. Der Kreis Limburg-Weilburg wird die nächtliche Ausgangssperre deshalb über das Fest hinaus bis ins neue Jahr verlängern (die RLZ berichtete).