Weilburg

Das Coronavirus hat auch wochenlang das kulturelle Leben in der Region lahmgelegt. Die Schlosskonzerte werden diese Jahr nicht stattfinden können, aber die Museen können immerhin wieder öffnen. Auch das Rosenhang Museum hat wieder für Besucher geöffnet. Schon am Eingang wird deutlich, was anders ist als zuvor: Eingang und Ausgang sind nun voneinander getrennt. Die Auflagen sind aber kein Problem für das Haus, sagt Antje Helbig im Interview gegenüber dieser Zeitung. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Joachim Legner ist sie Inhaberin und führt das Museum.