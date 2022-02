Wilhelm Wittgen war ein Lehrer und Schriftsteller aus unserer Heimat, der in seinen Schriften vehement an schlimme Schicksale erinnert, die Opfer der christlichen Kirche wurden. Gemeint sind die Waldenser, Glaubensflüchtlinge aus Frankreich, die in der Esterau einst eine neue Heimat fanden. Ihnen hat Wilhelm Wittgen ein kleines Romanepos geschaffen.