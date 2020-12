Archivierter Artikel vom 11.09.2020, 07:19 Uhr

Balduinstein

Café öffnet in der Schaumburg: Aber nur für drei Wochenenden

Seit dem furiosen Auftakt mit einem erfolgreichen Maskenball am Faschingssamstag des vergangenen Jahres war es äußerlich wieder still um Schloss Schaumburg geworden. Besucher, die den Weg hinauf zum Bärentor gegangen sind, standen meist vor verschlossenen Gittern. Doch dass sich dahinter eine umfangreiche Baustelle befindet, auf der kontinuierlich die Arbeiten zur Restaurierung und Sanierung von weiteren Abschnitten der einst feudalen Schlossanlage fortgesetzt werden, ist von außen nicht erkennbar. Zwar gab es seit der ersten Großveranstaltung in der Außenstelle des Standesamtes im Schloss sowie der restaurierten Kapelle schon zahlreiche Eheschließungen mit anschließenden Feiern im restaurierten Mineralienkabinett, doch konnten aufgrund der Arbeiten noch keine allgemeinen Besuchsmöglichkeiten angeboten werden.