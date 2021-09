Gefährliche Überholmanöver mit einem Auto dürften allen Verkehrsteilnehmern bekannt sein, aber jetzt ging es vor dem Diezer Amtsgericht um den Überholvorgang eines Busses, der an einem Laster vorbei wollte. Dabei soll der Bus den Lkw geschnitten und fast zum Abdriften in einen Graben gebracht haben, was aber noch verhindert werden konnte.