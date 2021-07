Bunte Wiesen statt Schotter: Neue Naturflächen sollen Lebensraum für Vögel und Insekten in Diez schaffen

Neue Blühflächen rund um Diez: Sie bieten kleinen, wichtigen Lebewesen Nahrung und Lebensgrundlage für viele Jahre. Denn Bienen, Hummeln, Schmetterlinge, Vögel und auch Niederwild sind vom Aussterben bedroht. In der Gemarkung Diez-Freiendiez – direkt neben dem Hain – wird ihnen in einem neuen-alten Lebensraum ein reich gedeckter Gabentisch geboten. Insgesamt 7,5 Hektar oder umgerechnet 30 Morgen sind es nun, die im Raum Diez für kleine Flieger, Feldhasen, Singvögel, Rebhühner Nahrung bieten und vielleicht auch bald wieder die so schmerzlich vermissten Fasanen dorthin locken sollen.