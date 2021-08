In Umfragen zur Bundestagswahl liegen die größeren Parteien immer enger beieinander. Sie wollen um jede Stimme kämpfen – dazu sind nun fast gleichzeitig zwei Promis aus der Bundespolitik in die heimische Region gereist. Grünen-Co-Parteichef Robert Habeck hat am Montag zu 200 Menschen auf dem Neumarkt gesprochen, Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) zu etwa 80 Zuhörern auf dem Kornmarkt.