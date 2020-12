Bürgschaft liegt vor: Durch Brand zerstörtes Haus kann endlich abgerissen werden

Archivierter Artikel vom 08.08.2020, 07:00 Uhr

Das Brandhaus an der Ecke Unterstraße und Schaumburger Straße in der Diezer Innenstadt kann nun endlich abgerissen werden. Bisher fehlte für den Abriss des Gebäudes noch eine Bürgschaft, die hinterlegt werden musste.

Wie die Stadt Diez jetzt mitteilt, liegt diese Sicherheitsleistung vor. Die Baugenehmigung für den Abbruch des Wohn- und Geschäftshauses kann somit von der zuständigen Abteilung der Verbandsgemeindeverwaltung Diez erteilt werden.

Das Haus wurde bei einem schweren Brand im November des Jahres 2016 stark in Mitleidenschaft gezogen. Vermutlich wurde es im 18. Jahrhundert erbaut. Das geschichtsträchtige Haus war lange Zeit als Gastwirtschaft „Zum Aartal“ bekannt, bevor es in jüngerer Zeit zu einer Spielothek umfunktioniert wurde. up