Bürgerversammlung Charlottenberg: Heftige Diskussion um Solarpark vor der Haustür

In Zukunft werden Solarparks für die Stromversorgung in Deutschland und weltweit eine immer wichtigere Rolle spielen. Mit dem verstärkten Ausbau rücken natürlich auch der Flächenbedarf der Anlagen und die damit verbundenen ökologischen Aspekte in den Fokus. Nachdem im Juni bekannt wurde, dass bei Charlottenberg ein Solarpark entstehen könnte (unsere Zeitung berichtete), fand nun eine Informationsveranstaltung für die Bürger der Esteraugemeinde statt. Dazu eingeladen hatte der Gemeinderat mit den möglichen Investoren.