Hahnstätten

Aktion in Hahnstätten: Mehrere tote Bäume und Astbruch aus der Aar gefischt

Bereits im vergangenen Jahr zeigten sich besonders Anwohner der Austraße in Hahnstätten über den Bewuchs an der Aar und darin liegenden Bäumen besorgt, die in das Flussbett stürzten und seitdem dort liegen. Sie befürchteten, dass es bei Starkregen zu Anstauungen und Hochwasser kommen könnte. Jetzt reagierten Gemeinde und Kirchengemeinde als Waldbesitzer entlang der Aar zwischen Hahnstätten und Zollhaus.