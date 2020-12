Heidenrod

Noch deutlicher als bei der Citybahn in Wiesbaden fiel am Sonntag die Ablehnung einer Holzkohlefabrik in Heidenrod aus. Beim Bürgerentscheid in der hessischen Gemeinde war das Nein zu dem Projekt besonders klar in Huppert ablesbar, wo die französische Firma Carbonex im Walddistrikt Pfingstweide investieren wollte.