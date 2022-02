Parken in Limburg, das sorgt immer wieder für Gesprächsstoff. Ob ein Neumarkt ohne Parkplätze, vermeintliche weite Wege zu Geschäften und anderen Zielen und natürlich: Was darf es denn kosten, das Parken? Reichlich Zündstoff. Und dann gibt es noch andere Aspekte: Geparkte Fahrzeuge in der zweiten Reihe oder auf Fahrradwegen, auf E-Ladestationen und natürlich auf reservierten Parkplätzen für mobilitätseingeschränkte Menschen. Die Liste lässt sich noch verlängern ...