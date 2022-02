Ulrich Landes hat mit seiner IGS Nastätten einen weiteren Schritt zur „Schule der Zukunft“ gemacht, in der Nachhaltigkeit in allen Bereichen mitgedacht und -gelernt wird. Dazu unterzeichneten am Montag Landrat Frank Puchtler für den Schulträger und IGS-Schulleiter Ulrich Landes den ersten Energiesparvertrag im Rhein-Lahn Kreis.