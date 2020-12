Holzappel

Er wirkt wie ein sehr freundlicher Catweazle. Und tatsächlich ist Yannick Monot vor allem ein Cajun- und Zydeco-Zauberer. Der 70-jährige gebürtige Bretone, der schon lange in Holzappel lebt, ist ein Musiker mit Herz, Köpfchen und unbändiger Spiel- und Sangesfreude, der technisch und kompositorisch zu überzeugen weiß. Der zweifache Preisträger der deutschen Schallplattenkritik ist auch ein gelernter Straßentonkünstler, der im Jahr 1969 Woodstock als Zuhörer erlebt hat. Mit viel Erfahrung in unterschiedlichen Bands und als Solist sowie in diversen Stilrichtungen beheimatet, legt der quirlige Gallier jetzt ein neues Album vor. Und das hat es in sich.