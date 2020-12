Berghausen

Dass das Brauchtum erhalten bleibt, ist den jungen Leuten in Berghausen, Dörsdorf und Eisighofen wichtig. So findet in jedem Jahr im Wechsel in einer der drei Gemeinden die Bornkerb statt. In diesem Jahr wäre die Gemeinde Berghausen an der Reihe gewesen, sie auszurichten. Wie viele Veranstaltungen landauf und landab, musste auch dieses Fest aufgrund der aktuellen Pandemie abgesagt werden.