Rettert

„Um Gottes willen, was macht Ihr denn da?“ – praktisch jeder, der in den kommenden Wochen in Rettert aus dem Fenster schaut, wird es sehen: Wegen des akuten Borkenkäferbefalls muss ein großer Teil des gemeindeeigenen Fichtenwaldes abgeholzt werden. Ein Eingriff in die Natur, der so augenfällig sein wird, dass kürzlich Bürgermeister Heiko Heymann und Revierleiterin Anja Grimm vom Forstrevier Einrich Süd Hintergründe und Details der Aktion erläuterten – auch, um möglichen Kritikern bereits im Vorfeld den Wind aus den Segeln zu nehmen, wie beide freimütig einräumen.