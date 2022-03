Bombensuche an der Autobahn: A 3 bei Wiesbaden wird für eine Nacht gesperrt

Wegen einer Bombensuche muss die A 3 bei Wiesbaden in der Nacht auf Donnerstag komplett gesperrt werden. Das hat das Autobahnamt mitgeteilt.

Im Zuge der laufenden Arbeiten an der Fahrbahnerneuerung zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH demnach einen Kampfmittelverdachtsfall in Höhe der Tank- und Rastanlage Medenbach zu untersuchen.

Nachdem der ursprünglich in der vergangenen Woche vorgesehene Termin verschoben werden musste, ist hierfür nunmehr die Nacht von Mittwoch, 23. März (21 Uhr), auf Donnerstag, 24. März (5 Uhr), vorgesehen. Während der Freilegung ist es demnach aus Sicherheitsgründen erforderlich, die Fahrbahn in beiden Richtungen zu sperren.

Konkret bedeutet das: Im angegebenen Zeitraum ist auf der A 3 zwischen der Anschlussstelle (AS) Niedernhausen und dem Wiesbadener Kreuz kein Verkehrsbetrieb möglich. Die Rastanlagen Medenbach Ost und West müssen ab Mittwochmittag, 13 Uhr, für alle Fahrzeuge gesperrt werden.

Ab dem Abend 21 Uhr müssen beide Anlagen geräumt sein. Die Umleitung für die A 3 verläuft in beiden Richtungen über die Bedarfsumleitungen U 61 und U 64 (AS Niedernhausen, B 455, AS Wi-Erbenheim, A 66, Wi-Kreuz). Zusätzlich werden großräumige Umleitungen über die dynamischen Wegweiser mit integrierten Stauinformationen ausgewiesen.